Dinho Ouro Preto desaba sobre isolamento durante tratamento do coronavírus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Para evitar contaminar outras pessoas com coronavírus, o cantor Dinho Ouro Preto, buscou as redes sociais, neste domingo (05) para desabafar sobre o isolamento. Ele foi diagnosticado com a doença há 10 dias e está em casa durante tratamento.

“Que saudade de sair para dar uma volta no parque, correr e fazer meus exercícios escutando um bom som. Enquanto isso, vou me recuperando e esperamos que esse momento passe logo… Fiquem em casa se possível. Se cuidem, beleza? Um abraço, meus amigos”, aconselhou o músico.

O artista apresenta melhoras e disse que está sem febre há 24 horas.