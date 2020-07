Pai de deputado federal Cléber Verde é encontrado morto horas depois de mulher ser assassinada

Wilson Lima vence a batalha política

Horas depois de ter mãe assassinada a terçadadas, o pai do deputado Federal Cléber Verde, foi encontrado morto a tiros no município de Turiaçu, no Maranhão.

O corpo de Jesuíno Cordeiro Mendes foi encontrado na manhã dessa quarta-feira (15) no Povoado Limão. Ontem (14), três criminosos invadiram a fazenda dele e mataram Maria da Graça Cordeiro Mendes, de 70 anos, dentro do imóvel. O idoso, porém, não foi encontrado no local.

Um dos invasores morreu em uma troca de tiros com a polícia e outros dois, menores de idade, foram apreendidos. A Polícia acredita na participação de um quarto envolvido e ainda não descarta que ele tenha voltado ao local e executado Jesuíno. O caso está em investigação.