Miss não ia para casa de Rafael no dia do assassinato, mas detalhe a fez mudar de rumo

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - Em depoimento prestado à polícia civil, Rafael Fernandez, réu confesso do assassinato da sua ex-namorada, a miss Manicoré, Kimberly Mota, falou que a mesma não deveria ter ido para a casa dele no dia em que morreu.

Segundo depoimento, Rafael disse que chegou a pegar Kimberly na casa da amiga e a levou até a casa do tio, onde ela morava. Ao chegar no local, a miss percebeu que havia esquecido a chave de casa e acabou ligando para Rafael, que deu meia-volta com o carro e levou a jovem até o apartamento, onde ela acabou sendo assassinada.

A conversão de prisão de temporária para preventiva já foi solicitada pela polícia civil. Segundo a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Sequestros (DEHS), Zandra Ribeiro, a policia considera o caso elucidado, mas as diligências em torno do caso continuam.