Príncipe William e Kate Middleton alertam sobre cuidados com saúde mental durante isolamento

Tempos amargos

Pensando na saúde mental das pessoas durante a pandemia de coronavírus, o príncipe britânico William e sua esposa, duquesa Kate pediram para que as pessoas cuidem mais de si nesse período.

O casal real se pronunciou no perfil do Palácio de Kensington. "As últimas semanas foram angustiantes e inquietantes para todos. Temos que reservar um tempo para nos apoiar e encontrar maneiras de cuidar de nossa saúde mental". "Ao tomar medidas simples a cada dia, todos podemos ficar melhor preparados para os próximos momentos" finalizou o post.