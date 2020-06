Internautas acusam Helen Ganzarolli de falar mal de Lucas Guimarães em transmissão ao vivo

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Helen Ganzarolli está sendo criticada por internautas que a acusam de ter falado mal de Lucas Guimarães, influencer e marido de Carlinhos Maia, durante uma festa com participação dos dois e transmitida ao vivo.

Pensando que já havia encerrado a live, a apresentadora do SBT teria falado mal do 'amigo', afirmando que ele "não vai para frente", e falando mal da bagunça no quarto deixada pelo rapaz. Segundo internautas que acompanharam a transmissão, Helen teria dito que se ele continuasse assim, teria que se hospedar em outro lugar.

A apresentadora foi acusada de ser "falsa" com o colega, já que apareceu se divertindo muito ao seu lado em vários Stories e vídeo ao vivo publicados na rede social.

Nos comentários, internautas chegaram a dizer que iriam deixar de seguir Helen depois do ocorrido. A apresentadora não se pronunciou até agora, mas fechou os comentários no Instagram.