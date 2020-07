Com presença de brasileiro, categoria principal do MotoGP terá 1º corrida nesse domingo

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

O domingo (19) será especial para os apaixonados por velocidade. Além do Grande Prêmio de Fórmula 1, na Hungria, será aberta na Espanha a temporada de 2020 - categorias principal e classe E (elétrica) - do Circuito Mundial de Motovelocidade. As corridas de estreia serão na cidade de Jerez de La Frontera, na região de Andaluzia (Espanha), sem a presença de público. O circuito principal do MotoGP começaria em março, e o de MotoE em maio, mas devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), ambas as categorias tiveram alteração nos calendários de provas.

MotoE

Em pleno verão europeu, a cidade de Jerez vem registrando temperaturas acima dos 36°C. Mas o calor não atrapalhou o desempenho do paulistano Eric Granado, da equipe Avintia Esponsorama. O piloto, de 24 anos, liderou as duas sessões de treinos nesta nesta sexta-feira (17). Na melhor volta, no fim do dia, Granado marcou 1min48s531, com velocidade média de 199,2 quilômetro/hora. Na sequência, os melhores tempos foram do suiço Dominique Aegerter (Dynavolt Intact G), com 1min48s688; do italiano Niccolo Canepa (LCR E-Team), 1min48s760; do belga Xavier Simeon (LCR E-Team), 1min48s809; e do espanhol Jordi Torres (Pons Racing 40), 1min48s971.

Na estreia da categoria MotoE no Mundial do ano passado, Granado foi o terceiro melhor piloto da temporada, e ainda quebrou um jejum de 14 anos sem vitória de brasileiros, ao chegar em primeiro lugar no circuito de Valência (Espanha).

Amanhã (18), às 11h05 (horário de Brasília), o treino classificatório definirá o grid de largada. A corrida de estreia da MotoE será no domingo (19), às 5h.

MotoGP - categoria principal

Tetracampeão mundial, o espanhol Marc Márquez, da equipe Repsol Honda, registrou o melhor tempo no primeiro treino, pela manhã - 1min37s350 - com vantagem de 0s024 para o segundo colocado, o compatriota Maverick Vinales, da Yamaha. Em terceiro lugar ficou o britânico Cal Crutchlow (Honda), seguido pelo italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici) e o espanhol Joan Mir (Suzuki) obteve a quinta posição.

Amanhã (18), os 22 pilotos brigam pelas melhores posições no grid de largada, a partir das 9h10. A abertura da categoria principal do MotoGP no domingo (19), será às 9h.