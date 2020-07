Suspeito de integrar Comando Vermelho, MC Poze tem prisão revogada

Wilson Lima vence a batalha política

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, teve a prisão preventiva revogada na terça-feira (14), pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

MC Poze foi considerado foragido da Justiça, após ter prisão preventiva decretada e não ser encontrado na segunda-feira (6) Ele é investigado por associação ao tráfico de drogas, e de acordo com o inquérito, o MC seria suspeito de integrar a facção Comando Vermelho e "incita a violência", promovendo a facção criminosa e participando de shows pagos pelo tráfico. Como o aniversário de Fred, em março deste ano. Fred é o número dois do tráfico no Jacarezinho.

Em suas redes sociais, o funkeiro agradeceu a decisão “Deu tudo certo. Obrigada papai do céu. Estou livre. A favela venceu. Quem sorriu na minha ida pode sustentar”.

Apesar da prisão revogada, o MC não pode deixar o RJ sem autorização da Justiça no prazo de 30 dias.