Polêmica: Após convocação de fiéis, Justiça proíbe cultos na igreja de Silas Malafaia

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

A Justiça do Rio de Janeiro, proíbe a partir de hoje (24), a realização de cultos evangélicos na igreja do pastor Silas Malafaia. A decisão é uma forma de impedir a propagação do coronavírus, uma vez que os templos são pontos de aglomeração.

Caso a ordem não seja respeitada, será aplicada uma multa de R$ 10 mil por dia. A determinação veio depois que foi constatado que o religioso estava convocando os fiéis para o templo a fim de fazer uma corrente de oração por conta da pandemia.

Desde a semana passada, o Ministério Público (MP-RJ), tenta impedir que os cultos na igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O primeiro foi rejeitado na semana passada, mas o o segundo foi aceito.