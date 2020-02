Mulheres morrem carbonizadas após avião cair e explodir em terreno de fazenda

Duas jovens com idades de 19 e 20 anos morreram carbonizadas na queda de um avião de pequeno porte nessa terça-feira (4), no município de Amajari, no Norte de Roraima.

Conforme informações do sistema Globo, apenas o piloto sobreviveu, porque foi retirado às pressas dos destroços pelo caseiro de uma fazenda onde o transporte teria caído.

O acidente teria ocorrido por volta das 9h30 e foi testemunhado pelo funcionário. O homem contou a polícia que assim que atingiu o solo, o avião explodiu.

As duas jovens ficaram presas nas ferragens em meio as chamas, já o piloto tentava se arrastar para longe do fogo, mas ainda sofreu várias queimaduras graves pelo corpo.

As últimas informações dão conta de que a aeronave tinha como destino, uma região de garimpo. As causas do acidente ainda serão apuradas.