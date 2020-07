Wilson Lima e a teoria do nada

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (16) em São Paulo, o concurso 2.280 da Mega-Sena. Ninguém acertou os números e o próximo sorteio, estimado para sábado, vai sortear R$ 24 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 28 - 29 - 31 - 50 - 58 - 59.

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h (Brasília) do dia do sorteio.