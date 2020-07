Universitário picado por Naja é preso no Distrito Federal

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

O universitário Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, foi preso nessa quarta-feira (29), dentro do imóvel onde mora na região administrativa, no Distrito Federal.

O jovem foi picado por uma cobra naja que ele mesmo criava juntos com outras cobras venenosa em seu quarto. Ele passou dias na UTI e quase morreu.

As serpentes foram abandonadas pelo amigo em uma via pública. Pedro não tinha autorização para criar os animais, e a maioria deles nem existia no Brasil e tinham entrado de forma ilegal para no país.

Por isso, ele e outras pessoas estão sendo investigados na Operações Snake que apura os crimes ambientais e destruição de provas relacionadas ambientais.