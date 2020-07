CBF vai custear testes de Covid-19 aos jogadores para retomada das competições

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai custear testes de Covid-19 para 24 pessoas dos clubes da série A e B, o que inclui 23 jogadores e o treinador, para a retomada dos jogos. A medida faz parte de um manual com diretrizes técnicas.

Além disso, o resultado de testes devem sair 72h antes das partidas, que contarão com 1 minuto de silêncio antes do jogo em homenagem às vítimas de Covid-19. Os estádios serão inspecionados e higienizados 4h antes da partida. CBF também prevê possível alteração de mando até 10 dias antes do jogo, de acordo com o Sistema Globo.

Confira;