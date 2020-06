Em meio a disparada de casos de Covid-19, manifestantes tomam ruas em protesto pró e contra Bolsonaro

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

A Esplanada dos Ministérios e as ruas de Brasíllia, voltou a ser tomada por manifestantes pró e contra o presidente Jair Bolsonaro, na manhã desse domingo (7).

Os dois grupos se concentram em carreta e em aglomerações a pé em lados opostos dos ministérios. O público é misto e tem até torcidas de futebol envolvidas.

Por segurança, o policiamento foi reforçado na área e ninguém pode se aproximar demais do perímetro. Um dos assuntos que norteia o movimento é o racismo no país.

O tema ganhou força com as manifestações decorrentes da morte de George Floyd, nos Estados Unidos, e de mortes de jovens como João Pedro, no Rio de Janeiro. O clima no local é bastante tenso.

As aglomerações preocupam as autoridades em saúde devido a explosão de casos de coronavírus no Brasil. Em menos de 24h, o país registrou mais de 20 mil novos casos da doença.