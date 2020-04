Moro exibe conversa com Bolsonaro temendo por investigação contra bolsonaristas

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

O Jornal Nacional exibiu, na noite desta sexta-feira (24) provas apresentadas pelo ex-ministro Sergio Moro contra Jair Bolsonaro, após ele fazer sérias acusações contra o presidente da República durante sua demissão do Ministério da Justiça na manhã de hoje. Foram pelo menos sete crimes apontados por Moro, entre eles a de que o presidente teria interferido em investigações da Polícia Federal.

Já nesta noite, algumas horas após discurso em que Bolsonaro rebateu as acusações e contra-atacou, o ex-juiz soltou algumas conversas para o Jornal Nacional.

O telejornal da Globo exibiu em primeira mão as provas fornecidas pelo ex-juiz da Lava-Jato - uma conversa via WhatsApp entre o então ministro e Bolsonaro, que demonstrou sua vontade em trocar o diretor-geral da PF após enviar uma reportagem do site 'O Antagonista', que dizia "PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas". "Mais um motivo para a troca", digitou Bolsonaro.

A outra prova apresentada por Moro foi para mostrar que não havia, ao contrário do que Bolsonaro afirmou, condicionado a troca no comando da Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Moro mostrou uma conversa com a deputada Carla Zambelli (PSL) aliada de primeira hora de Bolsonaro, mostrando que foi ela quem sugeriu a nomeação ao STF para que o ex-juiz aceitasse a troca do cargo de Valeixo.