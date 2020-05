‘Acho que a PF mata vírus’, dispara Bolsonaro ‘cutucando’ Witzel durante live

Os vilões da pátria amada

Em live, nesta quinta-feira (28) Bolsonaro cutucou o governador Wilson Witzel, ao citar os óbitos pela Covid-19 no Rio de Janeiro.

"No Rio de Janeiro caiu assustadoramente o número de óbitos de 'corona' depois que a Polícia Federal passou por lá. Acho que a PF mata vírus", disse.

O presidente disse torcer para que a economia volte a funcionar com a abertura gradativa do comércio em alguns estados. Os aumentos de casos no vírus no Brasil continuam crescendo.

"Terrível a desgraça que fizeram dessa forma de 'fecha tudo'. Eu sempre defendi, mas não cabia a mim o isolamento vertical. As pessoas mais idosas, deixa em casa. A minha mãe está preservada, peço a Deus que nada aconteça com ela. Os mais jovens tinham que voltar a trabalhar, tinham que continuar trabalhando”, declarou o presidente de acordo com UOL.

Bolsonaro esteve acompanhado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e do secretário de Pesca, Jorge Seif Júnior.