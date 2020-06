Ex-BBB Gui aparece de surpresa em casa de Gabi 4 meses após namoro polêmico

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Depois de protagonizarem um namoro controverso no Big Brother Brasil 2020, Gabi Martins e Guilherme Napolitano se encontraram nesta terça-feira (9), e gravaram um vídeo juntos após uma conversa sobre o relacionamento que chegou ao fim.

Sem se importar com o isolamento social, o modelo foi até a casa da cantora de surpresa para deixar tudo em pratos limpos.

Os dois postaram o vídeo nas redes sociais: "Diretamente de BH. Pois é. O Gui chegou ontem.", disse a cantora. "Fiz uma surpresa", completou Guilherme. "Já tinha um tempo que a gente tinha que ter uma conversa, Gabi me recebeu na casa dela, os pais dela me receberam super bem. A gente está bem um com outro, a gente torce muito um pelo outro".

"Continuamos amigos e estamos em paz. Vivemos muitos momentos maravilhosos lá dentro e temos fãs incríveis. Queremos deixar para vocês o carinho e esse carinho nunca vai acabar', completou Gabi.

"A gente espera que vocês entendam isso, que está tudo numa boa e que vocês gostem da gente da forma como for", finalizou Guilherme.