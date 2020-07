Bianca Andrade quebra o silêncio após ser processada pela Globo

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Bianca Andrade se pronunciou após a notícia de que está sendo processada pela Globo.

A influencer, que participou do BBB20, se disse surpresa com o processo. “Eu recebi a notícia com grande surpresa. Eu nunca adotaria uma estratégia para estar em dois programas ao mesmo tempo, não vejo benefícios, e não sou esse tipo de pessoa", e continuou: "O contrato com a Amazon foi assinado antes do acordo com a TV Globo. E, na época, pela interpretação da minha equipe pessoal, os dois não conflitavam entre si. Todos sabem que eu vim da internet, e minha equipe era bastante reduzida. Só quando saí do BBB, um programa que amei ter feito, eu percebi que precisava aumentar de tamanho, contratando uma estrutura maior e com profissionais responsáveis por setores jurídico, assessoria de imprensa e empresariamento artístico”, disse.

“[...] Fiz questão de entrar em contato com as duas empresas para esclarecer qualquer dúvida e pensei que as ambas tivessem compreendido todo contexto. Ressalto que cumpri o contrato da TV Globo em sua integralidade, inclusive indo até a final do programa no dia 27 de abril. Mas estou totalmente disposta a resolver esse problema. Não quero ficar mal com ninguém e nem deixar que pensem que foi algum tipo de estratégia, isso não tem cabimento. Vou encarar de frente e aprender com isso, como mulheres fortes sempre fazem na vida”, finalizou.