Ipiranga suspende contrato com piloto Bia Figueiredo por suspeita de fraude milionária na Saúde do Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira (25), a Operação Pagão, contra 12 integrantes da organização social de saúde Instituto dos Lagos Rio, acusados de desviar mais de R$ 9,1 milhões da Saúde do Estado.

De acordo com a promotoria, o grupo foi denunciado por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro e o Juízo da 35ª Vara Criminal da Capital já abriu ação contra os envolvidos. O nome de uma das pessoas envolvidas, é o da piloto de Stock Car, Bia Figueiredo. A denúncia mostra que o Instituto dos Lagos Rio, que tem como responsáveis Juracy Batista e o filho, Fábio Souza, respectivamente sogro e marido de Bia, teve empenhados a seu favor R$ 649 milhões durante os anos de 2012 e 2019, para a gestão de unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro, “tendo comprovadamente desviado parte substancial dos valores”. Ainda de acordo com a denúncia “a organização social sequer dispunha de aptidão para assinar contratos de gestão com o Estado, mas forjou sua capacitação técnica graças a obtenção de atestados técnicos falsos”.

A empresa Ipiranga, informou ainda nesta noite, em comunicado nas redes sociais, “que foi surpreendida com notícias envolvendo o nome da piloto da Stock Car Bia Figueiredo. A empresa esclarece que as práticas citadas nas matérias veiculadas, relacionadas aos familiares da piloto, não representam os valores da sua marca e repudia enfaticamente tais atitudes. Até que os fatos sejam esclarecidos, a Ipiranga informa que decidiu suspender o contrato de patrocínio da piloto”, disse.