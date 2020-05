Coronavírus: maneiras para amenizar tristeza durante isolamento

Quando o inimigo é o presidente

Devido as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), as famílias estão se mantendo isoladas em casa, sem receber visitas e o comércio em muitas cidades brasileiras estão fechados em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Para minimizar a angústia do distanciamento social, o UOL separou cinco maneiras para tentar deixar a tristeza de lado e ser feliz durante o período da pandemia:

1. Cozinhe algo delicioso. Vai fazer com que se sinta especial;

2. Dê vida ao seu espaço. Busque decorar sua casa, seu quarto para trazer mais conforto nesse momento difícil;

3. Leia os livros que ficaram esquecidos na estante;

4. Prepare um banho quente. Vai ajudar a relaxar e a sentir-se melhor;

5. Seja criativo. Explore a aptidão para as artes manuais, para a música ou para a escrita, por exemplo.