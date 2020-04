Inconformado com eliminação de Prior, ex-BBB Lucas exige de Boninho recontagem de votos

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

O ex-BBB Lucas Gallina não está acreditando que o público realmente quis eliminar Felipe Prior do Big Brother Brasil, e resolveu mandar uma mensagem diretamente para Boninho, diretor do reality show, em suas redes sociais.

Quem contou a situação foi o próprio fisioterapeuta em uma live no Instagram. "Acho que foi roubado. Vamos fazer um mutirão para fazer a recontagem desta votação. Eu não acredito. Vamos conferir essa votação. Já mandei um direct pro Boninho. Quero saber de onde vem essa votação. A gente quer voto impresso! Não é possível", disparou. "Milhões pararam de ver o programa. Eu não assito mais e não comento mais. Para mim morreu, encerrou e já era. Vou falar de outra coisa agora. De Big Brother eu não falo mais."

O loiro, que foi um dos mais rejeitados pelo público após arquitetar um plano ao lado de Petrix Barbosa para tentar "queimar" a imagem das sisters comprometidas da casa, tentando assim uma vantagem no jogo, disparou ainda sobre a permanência de Manu: "Virou a ONU agora. Vocês querem igrejinha? Vai ter. Querem reza comunitária? Vai ter. Acabaram as intrigas. Cada semana vai ter revezamento de paredão. As meninas vão se dar a mão. Não vai mais ter xepa e nem vip. Vai ficar um jardim aquilo lá de tanta planta".