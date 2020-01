BBB20: Youtuber Pyong Lee é anunciado como participante

O youtuber e ilusionista Pyong Lee, 27, foi anunciado na tarde deste sábado (18), como participante do BBB 20.

Conhecido por suas habilidades de hipnose e mágica, Pyong conta mais de 6 milhões de seguidores em seu canal e já esteve na lista da Forbes Under 30, que destaca jovens talentos em diferentes categorias da web.

Participante do grupo camarote, Pyong espera o primeiro filho com a sua esposa Samy, grávida de 8 meses. Caso permaneça na casa, o Youtuber pode nem acompanhar o nascimento do bebê.