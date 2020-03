BBB20: Gizelly dá ‘dedada’ em Pyong e internautas pedem expulsão

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Gizelly não vai ser expulsa ou ter que dar explicações no confeccionado ? Se fosse ao contrário, já tinha até a polícia federal pra prender o Pyong. #BBB20 #GizellyExpulsa pic.twitter.com/QQXYP6ztSr — Jonathan Silva (@John10Silva) March 14, 2020

Parte dos internautas estão furiosos com uma atitude de Gizelly com Pyong, que ocorreu na madrugada deste sábado (14) após festa. As hashtags ‘Gizelly Expulsa’ e ‘Espuma no c*’ estão entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Enquanto o hipnólogo tentava acalmar os ânimos dos brothers, para não receberem punições, a advogada enfiou o dedo sujo de espuma no c* do brother.

Imagina se fosse o inverso? Imagina se fosse o prior enfiando o dedo no cu de alguém, a repercução que seria? Pra mim isso é assedio e desrespeito igual. #GizellyExpulsa #BBB20 pic.twitter.com/PUysT3bOGa — Julia (@SGxnavy) March 14, 2020

aqui vemos claramente o vencedor dessa edição do bbb após cancelar e expulsar todos os participantes #GizellyExpulsa pic.twitter.com/Dz411tmxM8 — alinda (@allycsl_) March 14, 2020