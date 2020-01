Onda de violência em Manaus

A trave que está cegando Bolsonaro

A mensagem natalina do presidente Jair Bolsonaro foi uma ‘exaltação’ ao que não é e ao que não foi feito. Por exemplo, só ele enxerga o fim do “viés ideológico nas relações comerciais” com a americanização do governo e a ‘guerra’ particular contra o resto do mundo. Embora o filho senador Flávio esteja no centro de uma investigação sobre desvio de recursos públicos, o ano acaba para Bolsonaro "sem qualquer denúncia de corrupção". Bolsonaro...