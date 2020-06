Esposa de Ludmilla esquenta clima na web ao posa de biquíni de oncinha: 'vitamina D'

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da funkeira Ludmilla, aproveitou bastante este domingo (31), com direito a bastante sol e piscina. Ela foi clicada usando um biquíni de oncinha e esbanjou sensualidade na foto.

“Vitamina D”, escreveu na legenda, a bailarina. Os fãs elogiaram muito a foto de Brunna, ela que optou pela transição capilar e está curtindo os cabelos cacheados naturais.

“Musa do verão”, “vitamina D, de DEUS ME AJUDA QUE MULHER PERFEITA”, “Brunna Gold com esse cabelo tá demais”, “já era linda, com esse cabelo… Mds TA UM ARRASOOO”, “linda demais cara”, “você com essa cabelo está sendo absolutamente tudo pra mim”, escreveram alguns seguidores no post da dançarina.

Foto: Reprodução/Instagram