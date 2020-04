Babu Santana fala sobre convivência com ex-sister Ivy Moraes: 'preconceito muito forte comigo'

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Após ser eliminado do BBB20, neste sábado (25), o ator Babu Santana conversou com a apresentadora da Rede BBB, Fernanda Keulla e desabafou sobre sua convivência no jogo com a ex-sister Ivy Moraes.

"Sobre a Ivy, não é uma questão racial, mas ela tem um preconceito muito forte comigo. Lembro que uma vez eu fiz uma brincadeira com o Guilherme e o Pyong, ela saiu do quarto e eu estava fazendo uma simulação de briga com Pyong. Daí ela me chamou de monstro. Eu perguntei o motivo, e ela disse que é porque eu grito, sendo que ela só grita. Por que então eu era o monstro e o Pyong a vítima? Ela ciscou e não falou nada", relembrou o ator.

Babu também comentou um momento em que a sister disse que conhecia a história dele, mas que o ator considerou preconceito. Ela tinha me dito que conhecia minha história, e eu questionei o que ela conhecia. Ela me disse que era um ator, com três filhos e que morava numa comunidade. É só isso que eu sou? É um preconceito", afirmou.

Babu Santana também se emocionou ao assistir alguns momentos de sua participação no reality.