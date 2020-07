Abastecer com etanol só vale a pena em 4 Estados brasileiros, segundo dados da ANP

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Com o aumento frequente no preço da gasolina, muitos motoristas recorrem ao etanol para abastecer os veículos. Mas, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a substituição do combustível só vale a pena em Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

Isso porque o álcool tem que custar menos do que 70% do preço cobrado pela gasolina. Levando em consideração que o carro gasta mais litros para percorrer a mesma distância do que o com gasolina, de acordo o R7.

O Mato Grosso é o estado brasileiro que o consumidor tem mais vantagem na hora de abastecer. O preço médio por litro do etanol é de R$ 2,569 e o da gasolina sai por R$ 4,181. A proporção fica em 61,4%.

Em seguida, aparece o Estado de Goiás, com a proporção em 64,1%. Onde a gasolina custa aproximadamente R$ 4,113 e o álcool combustível, por R$ 2,637. São Paulo fica com 64,3% e Minas Gerais com 65,9%.