Ex-advogado de Flávio Bolsonaro diz que ajudou Fabrício Queiroz por 'questões humanitárias'

O ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Frederick Wassef voltou atrás e alegou “questões humanitárias” para ter hospedado Fabrício Queiroz em seu imóvel, na cidade de Atibaia, em São Paulo. Queiroz foi preso na última quinta-feira (18) suspeito de participar de um esquema de 'rachadinha' na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

"O que eu tenho para dizer é o seguinte: jamais escondi Fabrício Queiroz. Ele estar lá (no imóvel de Atibaia) não é nenhum crime, nenhum ilícito, não é obstrução de justiça. Não há nenhuma irregularidade", explicou Wassef durante uma entrevista ao telejornal do SBT, nesta segunda-feira (22). "(Foi) também uma questão humanitária. Porque (é) uma pessoa que está abandonada, uma pessoa sem recursos financeiros, com problemas de saúde e que o local era perto", disse ao fazer uma referência ao tratamento de saúde de Queiroz na cidade.

Frederick Wassef teria negado diversas vezes qualquer relação com Queiroz e teria afirmado não saber como o ex-assessor do filho do presidente chegou em Atibaia. O advogado deixou a defesa de Flávio Bolsonaro neste domingo (21).