Silvia Abravanel pede demissão do SBT após polêmica de assédio a funcionários

Silvia Abravanel se envolveu em polêmica de assédio moral a funcionários do Bom Dia e Cia, no SBT. Na última quarta-feira (19), a filha de Silvio Santos disse que os funcionários “ficaram igual idiotas andado pelo corredor”, enquanto a procuravam no dia em que ela não apresentaria o programa.

Nesta quinta-feira (20), a apresentadora pegou até o próprio pai de surpresa ao anunciar sua demissão. Silvio Santos está de férias em Orlando com a esposa Íris Abravanel e as quatro filhas mais novas.

Antes da demissão, a apresentadora ainda chegou a se pronunciar sobre o caso, após ser duramente criticada. Segundo o R7, Silvia fez um vídeo de cerca de 30 minutos, desmentindo que teria cometido assédio e alegou que sempre brinca com os funcionários, pois são como ‘uma família’.

“Vocês não me conhecem… Pode me chamar de feia, baranga. que só trabalho porque sou filha do Silvio Santos, mas eu não ligo… Eu não ligo para críticas”, desabafou.

Mesmo após a resposta, as críticas continuaram e a apresentadora resolveu desativar suas redes sociais. Confira o vídeo: