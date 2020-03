312 pessoas foram assassinadas durante motim da PM no Ceará

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

O Ceará teve neste ano o mês de fevereiro mais violento da série histórica, com 456 homicídios em 29 dias, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (6) pela Secretaria da Segurança Pública.

Segundo um site de notícias do Globo, a violência disparou após o motim de parte da Polícia Militar. Durante o 13 dias da greve policial, foram 312 homicídios, uma média de 26 por dia. No período antes do movimento, a média era de oito por dia.

O mês passado foi o fevereiro mais violento desde 2013, quando a Secretaria da Segurança Pública passou a adotar a atual metodologia de contagem de homicídios. O número de 456 mortes violentas é também é maior em um mês desde janeiro de 2018, quando ocorreram 482 assassinatos.

O balanço mostra que foram registradas 292 vítimas a mais do que o registrado em fevereiro do ano passado, um aumento de 178% no mês.

A paralisação de policiais militares começou na noite de terça-feira (18). A média de homicídios entre 19 de fevereiro e 1º de março foi de 26 por dia. Antes do motim, a média de assassinatos no estado em 2020 era de 6 por dia.

A paralisação dos policiais foi encerrada na noite de 1º de março, sem que eles obtivessem anistia, a principal reivindicação da categoria para voltar às atividades.