Vaza áudio de Mayra Cardi escancarando Arthur Aguiar: 'sustentei p*** em dólar'

Leo Dias divulgou neste sábado (27) um áudio de Mayra Cardi direcionado à família de Arthur Aguiar. A divulgação da conversa acontece logo após o ex-marido de Mayra a desmentir nas redes sociais.

Nas mensagens, Mayra conta que criou o grupo com a família e abre ainda mais o jogo sobre o relacionamento: “Neste exato momento, estou bancando uma puta que ele trouxe do Sul aqui para o Rio. Estou pagando o apartamento em dólar para que ele coma ela enquanto eu me recupero da minha cirurgia e acredite na mudança dele. Tem limite. A minha dignidade tem limite. A falta de caráter deste homem tem limites. Queria pedir imensas desculpas para vocês pela atitude que vou tomar daqui para frente”, disse.

“Não era o que eu gostaria e está longe de ser o que eu sonhei, ter que brigar com o pai da minha filha judicialmente, ter que regulamentar as visitas. Mas eu não vou ficar bancando puta e não vou ficar bancando um cara que não tem respeito pela mãe da filha dele. Me recuso a fazer este papel. Vocês são todos muito bem-vindos a minha casa, sempre vão ser. Mas o Arthur está proibido de entrar aqui. Eu já entrei em contato com a advogada e vai ser tudo regulamentado. Arthur vai ver a filha dele, faço questão. Mas não sou obrigada a passar por isso e bancar essa palhaçada”, desabafou.

O vídeo mostra ainda que ao ouvir a mensagem, a mãe, o pai e o irmão de Arthur Aguiar saem do grupo sem responder nada a Mayra.