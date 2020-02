Rainha de bateria da Colorado tem paralisia parcial após bater a cabeça, mas deve desfilar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha de bateria da Colorado do Brás, Muriel Quixaba, 35, perdeu temporariamente o movimento das pernas devido a um acidente doméstico que ocorreu na noite de domingo (9).Quixaba, que deve desfilar pela escola do Grupo Especial de São Paulo, escorregou enquanto limpava um local da sua residência -localizada na zona norte de São Paulo- e bateu a cabeça e as costas na quina de um móvel.Com fortes dores de cabeça e paralisia repentina dos seus movimentos, Quixaba foi levada ao hospital São Camilo, na zona oeste de São Paulo.Em nota, divulgada nesta segunda-feira (10), a assessoria da rainha de bateria informou que ela já realizou todos exames médicos e que seu quadro de saúde é estável. "Felizmente essa manhã os médicos identificaram que ela teve um espasmo na vértebra que interrompeu os movimentos e que aos poucos estão retornando."Muriel Quixaba recebeu alta no final de tarde desta segunda, e agora deve continuar com a recuperação em casa. "Segundo os médicos em poucos dias (entre sete e dez) ela já estará recuperada", garantiu o assessor de imprensa da rainha.A participação de Quixaba no Carnaval de São Paulo não deve ser comprometida.