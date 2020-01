Débora Nascimento fala sobre relação com José Loreto: 'Vou amá-lo como amigo para sempre'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase um ano após a turbulenta separação de José Loreto, 35, Débora Nascimento, 34, conta que mantém uma relação harmônica com o ex-marido, pai de sua única filha, Bella, de apenas um ano e nove meses. "Eu e José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto e Bella pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros".



A atriz contou, ainda, que não encarou de forma apavorante ter se separado com a filha ainda bebê, porque o mesmo aconteceu em sua família, durante sua infância. "Meus pais se divorciaram quando eu tinha dois anos e meio e meu irmão, meses. Fiquei bem e sabia que ela ficaria também", contou Nascimento em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.



A artista não comenta se houve ou não traição da parte de Loreto, mas diz que a "montanha-russa de emoções" pela qual passou no período trouxeram crescimento pessoal. "O que as pessoas falavam, questionavam, impunham ou exigiam, dizia muito mais sobre a história delas do que sobre a minha", pontuou Nascimento.



Em outubro de 2019, a atriz assumiu o namoro com o médico Luiz Perez, mas, por toda a exposição que sua vida teve, evita se aprofundar sobre o romance que está vivendo. "Por tudo o que aconteceu, de as pessoas se sentirem no direito de colocar o dedo, decidi proteger aqueles que me cercam. Estou feliz, sim. Sou respeitada e respeito. A base de uma relação tem que ser essa.



Nascimento e Loreto começaram a namorar quando atuaram juntos na novela Avenida Brasil (Globo) em 2012, casando-se em 2015. Em abril de 2018, nasceu Bella.



A tumultuada separação dos atores se deu a meio a insinuações de traição que envolviam até mesmo Marina Ruy Barbosa, 24, par romântico de Loreto em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). Loreto admitiu ter errado com a então mulher, que não o o perdoou, pondo fim, assim, ao casamento.



É preciso ressaltar, que nunca vieram a público provas que relacionassem Loreto e Barbosa, que é casada, com o piloto, Xandy Negrão, 34.