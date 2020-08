Aras bate boca com procuradores que criticaram fala sobre Lava Jato

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Um bate-boca tomou conta da reunião remota do Conselho Superior do Ministério Público Federal na noite desta sexta-feira (31). O procurador-geral da República, Augusto Aras, se irritou com as críticas às suas declarações recentes sobre a Operação Lava Jato, que segundo ele, tem "desvios".

O subprocurador-geral da República, Nicolao Dino, foi interrompido por Aras enquanto lia uma manifestação elaborada com outros subprocuradores, dando início ao desentendimento. Assista: