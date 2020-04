Drogas e quase 20 celulares são arremessados para dentro da UPP em Manaus

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Neste domingo (26), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária conseguiu intercepta um arremesso de produtos ilícitos para dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). O material foi apreendido por agentes da unidade.

Segundo a Seap, por volta das 11h, policiais militares que faziam a guarda, na unidade, avistaram um objeto sendo lançado em direção à quadra de esportes. Após as buscas, foram encontrados 19 celulares, 19 chips de telefonia, duas telas de celular, cinco carregadores de celular, cinco baterias de celular, quatro cabos USB, um fone de ouvido e 50 gramas de entorpecentes, supostamente maconha.



A Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe) informa que as pessoas que tiveram o celular furtado ou foram vítimas de roubo, nos últimos dias, podem comparecer ao 28˚ DIP, onde serão exibidos os aparelhos apreendidos na ocorrência.