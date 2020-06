Wassef pede desculpas a Bolsonaro e deixa defesa de Flávio após polêmicas

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Em entrevista à CNN, o advogado Frederick Wassef anunciou que vi deixar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

"Assumo total responsabilidade e estou saindo do caso, subestabelecendo para outro colega. Ficarei fora do caso para que não me usem… Eu peço desculpa ao presidente e ao senador e assumo total responsabilidade", diz Wassef após responder perguntas sobre o ex-assessor e ex-PM Fabrício Queiroz ter sido encontrado em um de seus imóveis em Atibaia, São Paulo.

Wassef afirmou que não tinha contato com Queiroz e se recusou a responder porque ele estava em um de seus imóveis, alegando que teria que esclarecer “o todo”, levando a expor inclusive seu então cliente, Flávio Bolsonaro.

Em um tuíte logo após a entrevista, Flávio Bolsonaro confirmou por meio de seu twitter que Wassef deixa o caso e agradeceu ao advogado. "Lealdade e a competência do advogado Frederick Wassef são ímpares e insubstituíveis. Contudo, por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao Presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado"