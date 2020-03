Mc Rebecca simula sexo oral em bumbum de Luísa Sonza durante Bloco da Anitta; assista

O 'Bloco da Anitta' no Rio aconteceu mesmo para arrebatar os foliões e deixar saudades do Carnaval. No trio elétrico durante uma performance, Mc Rebecca causou ao simular uma lambida enquanto Luísa Sonza rebolava muito, usando sua fantasia de fita inspirada em Lady Gaga, no sábado (29). Em um momento, a funkeira parece se empolgar e de fato 'trisca' com a língua na nádega da loira.

luisa e rebecca contem comigo pra tudo pic.twitter.com/arwoPaHPhw — advogado da gizelly (@stopgley) March 1, 2020

Ainda no mesmo dia, Luísa também sensualizou muito com Anitta. Confira aqui: Luísa Sonza e Anitta quicam bumbum juntas e deixam pouco para imaginação.

Antes disso, a cantora brilhou também em seu próprio bloco de Carnaval, chegando a fazer o marido, Whindersson Nunes, dançar com ela no palco. Veja aqui também: De fio-dental, Luísa Sonza leva 'sarrada' de Whindersson durante quadradinho.

Neste domingo (1º), acontece a edição paulista do bloco. Fique de olho na aba "Famosos & TV" do Portal do Holanda para acompanhar os vídeos dos melhores momentos.

meu deus a perfeição de anitta, luisa e rebecca fazendo deslizo e jogo pic.twitter.com/dnMp9bM9Jc — ؘ (@anittxz) February 29, 2020