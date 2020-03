Durante live, Anitta assume namoro com Gabriel David e revela isolamento devido coronavírus

Wilson Lima sai do limbo

A cantora Anitta assumiu de vez o romance com o filho do presidente da escola de samba Beija-Flor, Gabriel David.

Durante uma live com a influenciadora digital Camila Coutinho, a funkeira assumiu que está isolada na casa do namorado, em Angra dos Reis, por conta do coronavírus.As duas conversavam sobre como criar oportunidades em tempos de crise quando Anitta revelou o seu paradeiro.

"Vim para casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa", desabafou a cantora. O casal curtiu as férias em Ilhas Maldivas e ao retornarem ao Brasil, fizeram teste de coronavírus. Segundo a cantora, deu negativo, mas os 'pombinhos' continuam em quarentena.

Anitta e Camila foram eleitas como mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes.