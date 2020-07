Amazonas precisa respirar

Anitta homenageou a dançarina Ohana Lefundes que completa 23 anos nesta quinta-feira (3).

A cantora publicou uma foto em que aparece sendo beijada por Ohana e escreveu: “Feliz aniversário, minha musinha”.

Vale lembrar que Anitta já revelou ter ficado com Ohana. As duas chegaram a fazer sexo a três com Pedro Scooby, na época em que o surfista namorava a cantora.