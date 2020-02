BBB20: Lucas sobre comentário machista: 'Usei as palavras erradas”

Produção mostra vídeo da fala escr*ta do Lucas em que ele diz que "só não comeu (a Mari), porque estava sem fome". E a cara de ** é real! #BBB20



pic.twitter.com/11RfS3WHbk — POPTime (@siteptbr) February 19, 2020

O fisioterapeuta Lucas Gallina foi entrevistado pela ex-BBB Ana Clara na Rede BBB, na plataforma digital do Sistema Globo, durante a madrugada desta quarta-feira (19), após o brother ser eliminado do paredão com 62% dos votos.

Durante o bate-papo, o brother foi questionado por Ana Clara sobre o plano de desestabilizar as sisters que são comprometidas, Bianca Andrade e Mari Gonzalez, no entanto, Lucas negou. Mas foi confrontado com um vídeo do reality em que ele diz a Petrix, Prior, Guilherme e Hadson sobre Mari Gonzalez: "Só não queria comer. Tava sem fome".

Visivelmente constrangido, Gallina disse que não lembrava do que havia dito e pediu desculpas: ""Eu nem lembrava, usei as palavras erradas, peço desculpas, mas o que quis falar é que eu tenho namorada. Eu olho aqui e foi errado".