Os signos com mais sorte no amor em 2020; Descubra quais

‘Azar no jogo e sorte no amor’ faz todo sentido para algumas pessoas. De acordo com UOL, dois signos do zodíaco possuem particularidades que são responsáveis por atrair o parceiro ideal e garantir uma vantagem em relação aos outros signos. E se depender dos astros, esses signos vão arrasar no amor, neste ano. Veja quais

Touro

Os taurinos são irresistíveis, super vaidosos, cheios de sensualidade. São regidos por Vênus – o planeta do amor – e são muito sortudos em assuntos do coração. Quem é de touro, geralmente, chama mais atenção e possui duas características únicas que o tornam o signo ideal para viver um grande amor: lealdade e estabilidade.

Capricórnio

O capricórnio tem muitas qualidades, apesar de ser complicado. Os capricornianos são fiéis e misteriosos e atraem pessoas boas e lutadoras. Quando eles se decepcionam, tentam não cair novamente no mesmo erro, aumentando assim a probabilidade de encontrar a tal pessoa tão especial.