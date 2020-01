Bruna Marquezine se desespera ao não conseguir assistir amiga no BBB20

O BBB20 estreou na noite desta terça-feira (21), mas Bruna Marquezine não conseguiu acompanhar a entrada da melhor amiga Manu Gavassi no reality.

Desesperada, a atriz pediu ajuda aos seguidores do Twitter: 'Não to conseguindo assistir #BBB20 pelo celular aaaaaaaaa .. Me contem o que tá acontecendo”, escreveu ela.

Os 18 participantes (famosos e anónimos) estão separados por um muro que cairá ainda nesta quarta-feira (22).