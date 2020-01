Eduardo Costa é intimado a depor após supostas ameaças contra namorado de ex-noiva

Policiais civis estiveram na manhã desta quarta-feira (8) na casa de Eduardo Costa para intimar o cantor a prestar depoimento sobre supostas ameaças ao cantor Clayton, atual namorado da ex-noiva do sertanejo.

De acordo com o site de notícias Globo, o cantor não estava em casa e o documento foi entregue a um funcionário. Ainda segundo a publicação, ele deve depor no dia 15 deste mês.

O cantor Clayton, da dupla com Romário, também recebeu a visita dos policiais. Em um boletim de ocorrência registrado no dia 23 de dezembro, Clayton estaria sendo ameaçado por Eduardo e pelo irmão dele, Weliton Costa.

No relatório estaria constando que o sertanejo não estaria aceitando o relacionamento de Clayton com Victória Villarim. O ex-casal rompeu o noivado em maio.

A assessoria de Eduardo Costa informou que o cantor está 'à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos sobre os últimos acontecimentos’.

Entenda:

Em dezembro o blog do Leo Dias divulgou que Eduardo Costa havia descoberto que Clayton e a ex Vitória estariam namorando. Segundo o jornalista, Clayton era amigo confidente do sertanejo. Após a descoberta, a amizade foi rompida.

Nesta terça (7) Victória Villarim revelou ter recebido ameaças de morte do irmão de Eduardo Costa. A informação foi divulgada por Leo Dias.

Horas depois o cantor confirmou afirmou ser verdadeira a informação sobre a ameaça do irmão a ex-noiva.