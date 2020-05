Segundo indígena ianomâmi morre de Covid-19 no Amazonas

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Manaus/AM - Um indígena de 68 anos, morreu no último domingo (24), sendo o segundo ianomâmi a falecer devido à Covid-19. O homem vivia na comunidade Maturacá, que fica próxima do Pico da Neblina, no local conhecido como cabeça do cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Conforme informação do jornal Folha de S.Paulo, a esposa dele de 70 anos também está com a Covid-19. O primeiro ianomâmi a morrer de Covid-19 foi o adolescente Alvanei Xirixana, de 15 anos, em Boa Vista (RR). A comunidade Maturacá se estende entre o Amazonas, Boa Vista e a Venezuela.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (Sesai) da região está enviando nesta segunda-feira (25) testes rápidos do novo coronavírus para a comunidade, que até a manhã de hoje registrava 38 ianomâmis infectados.