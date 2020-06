Saiba detalhes do resgate de pai e filho que estavam perdidos há 4 dias no Amazonas

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Manaus/AM - O músico José Harim e o filho Henrique, de 9 anos, foram encontrados nesta sexta-feira (26) após passarem quatro dias perdidos em uma região de mata em Manicoré, no interior do Amazonas. Eles adentraram a mata para um dia de caça entre pai e filho.

Equipes formadas por Defesa Civil do município, mateiros conhecedores da área, PM, voluntários, parentes e amigos, ao todo 40 pessoas, se revezavam nas buscas, sendo reforçadas nesta sexta-feira (26) pelo Corpo de Bombeiros, com cães de resgate.

A esposa de Harim, mãe de Henrique, acabou passando mal devido ao nervosismo e precisou ser levada a uma unidade de saúde.

Mas na tarde surgiram as primeiras pistas do paradeiro da dupla. Por volta das 16h, foi encontrada uma barraca onde os dois passaram a noite. A partir de então, as equipes viram que os desaparecidos estariam bem e seguiram atrás dos rastros deixados na mata.

Por fim, José Harim e seu filho foram achados com vida. Ambos estavam debilitados devido ao tempo que passaram na mata, mas passavam bem

Ao retornar, pai e filho foram recebidos com comemoração por parentes, amigos os demais presentes, e em seguida receberam cuidados médicos. Fotos mostram os dois já bem, na noite desta sexta-feira (26), se alimentando e tomando soro.