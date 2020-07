Presídio feminino do Amazonas está com 100% das internas trabalhando, diz Seap

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

A Secretaria de Administração Penitenciária do informou que o estado é o primeiro estado do Brasil a ter uma unidade prisional feminina com 100% das internas inseridas em projetos de ressocialização. A Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) conquistou a liderança no ranking do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, após atingir o pioneirismo no estado na semana passada.

"É melhor termos um detento recuperado do que alguém que vai sair e voltar para a criminalidade”, avaliou o Governador Wilson Lima.

A PFM é uma unidade de regime fechado que conta, no momento, com 49 apenadas em suas dependências. Todas as reeducandas participam dos programas “Trabalhando a Liberdade” e “Conhecimento que Liberta”, iniciados na atual gestão, com o objetivo de promover a ressocialização e reintegração à sociedade das Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) por meio do trabalho e estudo.

“Nosso foco é promover atividades de ressocialização que eliminem o ócio das apenadas e permitam realizar trabalhos autônomos quando saírem do sistema prisional, beneficiando tanto elas quanto a sociedade em geral, uma vez que abandonem o mau caminho”, afirmou o secretário da Seap, coronel Marcus Vinícius.

Capacitação – Só na PFM já foram promovidas diversas capacitações, como: Pintura Predial, Pintura em Tecidos, Jardinagem, Customização de Sandálias, Design de Sobrancelhas, Panificação, Corte e Costura. Com essa última, a unidade foi a primeira a confeccionar máscaras descartáveis para auxiliar no combate ao novo coronavírus, desde o início da pandemia na capital do Amazonas.