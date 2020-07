Presidente do PT viraliza ao prometer em live 'roubar pouco' se for eleito prefeito

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Liédio Luiz da Silva, presidente do diretório do PT na cidade de Lajes, no Rio de Janeiro, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, ao prometer em uma live “roubar pouco e fazer muito”.

O político, que é candidato a prefeito do município, deu um discurso no Facebook falando sobre os valores e princípios defendidos pelo partido e no já no fim do vídeo, soltou a “pérola”:

"A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos, sim, estar engajados nesta eleição de 2020, em Laje do Muriaé", completando: "Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? A melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco".

Após a repercussão, ele tentou se justificar e veio à público em um novo vídeo, dizer que sua “expressão” foi infeliz e mal colocada: "Peço desculpa pela minha palavra infeliz e mal colocada. Todo ser humano tem direito de colocar e dizer uma palavra mal dita. Todos os meus amigos, companheiros, que lutam por uma Laje melhor eu peço desculpa de coração", disse em novo vídeo.

O primeiro vídeo chegou a ser compartilhado por vários políticos conhecidos nacionalmente, como Carla Zambelli do PSL e Bia Kicis do mesmo partido, mas no Distrito Federal. Após o escândalo, ele entregou a presidência do diretório.