Pesquisa identifica competências digitais de professores no Amazonas

Manaus/AM - Identificar as competências digitais que os professores da rede pública estadual dominam e as que precisam ser aperfeiçoadas é o foco da Autoavaliação de Competências Digitais de Professores que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto está realizando, via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), em parceria com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb). A partir do diagnóstico, a equipe de formação vai apresentar um plano de ação que atenda a essas necessidades expostas.

O questionário estará no ar de 22 de junho a 10 de julho e pode ser respondido por todos os professores da rede pública estadual. A participação não é obrigatória, entretanto o maior número de respostas resulta numa abordagem mais assertiva e eficaz dos formadores em relação aos educadores.

Ana Lucena, coordenadora do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), diz que é importante ter este retorno dos professores para que as formações atendam ao propósito de estarem ligadas à realidade dos docentes.

A ferramenta vai ser importante para que as formações estejam fincadas na realidade dos professores, para que eles, com as competências digitais, possam buscar alternativas para as dificuldades que vão surgir na sua prática pedagógica, aponta.