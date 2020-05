Página criada pelo Inpa dá informações e orientações sobre covid-19

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM – O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), a dinâmica de fazer ciência e de trabalhar não é a mesma desde março de 2020 em face da pandemia de covid-19, o que levou o Instituto a criar página na web para disseminar informações sobre o coronavírus.

Para reunir informações de ações do Instituto contra a doença e combater os efeitos provocados pela pandemia, o Inpa desenvolveu uma página especial. “Inpa – ações contra a Covid-19” visa incentivar novas iniciativas para que atividades de pesquisa, extensão, capacitação, pós-graduação e administrativas continuem funcionando, além de estimular o espírito solidário em sua comunidade.

A página traz notícias, vídeos com orientações e dicas de prevenção, aconselhamento em saúde voltado para o bem-estar físico e mental, informações para o trabalho remoto realizado a partir da casa do servidor e medidas e portarias importantes editadas no período. Destaque para o espaço de escuta da comunidade com as enquetes para saber como as pessoas estão lidando com o isolamento social e o trabalho remoto e outra sobre iniciativas de solidariedade. O site ainda agrega informações úteis de fontes seguras e confiáveis sobre o coronavírus (links úteis).

Os serviços essenciais, aqueles que não param nem mesmo com a pandemia, ganharam seção especial. Essas atividades são mostradas em vídeos feitos pelos próprios servidores e colaboradores, que viraram “youtubers institucionais” para contar o que fazem e por que esses serviços são importantes. Formato semelhante ganhou a seção “Quarentena Saudável”, dentro de Aconselhamento em Saúde.