No Amazonas, atendimento via internet pelo aplicativo Sasi ultrapassa 92 mil

Manaus/AM - Em funcionamento desde 1º de abril, o aplicativo Sasi realizou 92.477 atendimentos de pessoas com sinais e sintomas de covid-19 e teve, entre os usuários, nota de satisfação 4,8 - em uma escala que vai até 5. O atendimento na plataforma é feito por alunos e professores voluntários da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em quatro modalidades: chatbot, call center, acesso remoto e acolhimento psicológico.

Nesses dois meses, nós tivemos 92.477 atendimentos. São 157 alunos das áreas de Enfermagem, Medicina e Odontologia, profissionais também da Enfermagem e Medicina, envolvendo médicos, enfermeiros, odontólogos, e temos também trabalhando no call center, 32 profissionais, sendo 16 farmacêuticos e 16 enfermeiros, que estão atendendo a população, explica a coordenadora do Labtechs da UEA, professora Elielza Guerreiro Menezes.

De acordo com a coordenadora, os atendimentos pela plataforma ajudaram a desafogar unidades de saúde, já que as orientações feitas pelo Sasi indicam unidades de saúde de acordo com o público que busca informação. Além do Amazonas, moradores de outros estados utilizam o aplicativo. “Quando fizemos o mapeamento de atendimento nas regiões do Brasil, vimos que recebemos solicitações de vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São pessoas que têm familiares residentes em Manaus e entraram em contato com nosso serviço de chatbot para orientações de como proceder nos encaminhamentos a esses familiares", afirma.

Formação

Para os alunos da UEA, participar do atendimento pelo Sasi agrega na formação profissional."Os alunos contribuem com as informações pertinentes à Covid-19. Eles sairão daqui com um novo olhar, um novo conhecimento e aprendizado, uma vivência única. O aluno que passou esses dois meses vivenciando a pandemia, dentro desse espaço, orientando a comunidade sai daqui enriquecido. São usuários do SUS que eles atenderão na prática após a formação e já estarão ambientados com as orientações devidas e necessárias”, conta a professora.