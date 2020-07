'Fazendinha da Zelda' volta aos palcos com show drive-in em Manaus

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - Aproveitando o sucesso que tem sido os eventos drive-in na cidade de Manaus, a Fazendinha da Zelda realizará no dia 26 de Julho, Domingo, às 19h50, o primeiro show drive in kids do Brasil. Com o intuito de incluir o público infantil nas programações da Pump, a Fazendinha da Zelda que já lotou espetáculos nos teatros e festivais da cidade de Manaus preparou o show nessa modalidade nova para toda família prestigiar com segurança.

Durante o período de quarentena a Fazendinha da Zelda atuou ativamente nas plataformas digitais, especialmente no Youtube, canal que já conta com mais de 3,5 milhões de visualizações em seus vídeos. Também promoveu uma live em parceria com o GAAC no mês de junho e agora retoma seus espetáculos ao vivo nos palcos.

Com temáticas conscientes e promoção de conhecimento educativos, as histórias representadas nas músicas e nos livros são de autoria de Andréa Lins, que homenageia seus animais da fazenda, principalmente seus bulldogs. Com o grande sucesso as histórias foram além dos livros, passando para a animação, videoclipes e musicais.

Garanta o seu ingresso para o Show da Zelda drive in kids, com valores promocionais de R$40 por carro com até 4 pessoas, no site ingressofly.com. Para outras informações acesse o instagram @fazendinhadazelda.